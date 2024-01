Antisemitismo, Pisani: in meno di 3 mesi 200 segnalazioni in Italia

Mondo

Dopo lo scoppio della guerra in Medioriente, sono aumentati i casi di intolleranza nei confronti di ebrei, come evidenziano gli episodi di Parigi, Roma e Vienna, che si aggiungono a quanto successo in Russia domenica scorsa. “È nostra responsabilità comune garantire che il nostro passato più oscuro non ritorni e dobbiamo proteggere la vita delle comunità ebraiche in Europa”, ha dichiarato un portavoce della Commissione europea