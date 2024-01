Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa

Due le aperture principali sui giornali. In primis, l'avviso della Corte dell'Aja a Israele: "Eviti il genocidio". L'ira di Netanyahu. In secondo luogo, la vittoria di Sinner in semifinale contro Novak Djokovic: "Mi hai dominato", le parole del serbo. Domani la sfida contro il russo Medvedev