Si avvicina la premiazione degli Oscar (LO SPECIALE) che si terrà il prossimo 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra i titoli in lizza come Miglior film internazionale anche un film italiano, “Io Capitano”, già premiato alla Mostra del cinema di Venezia con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr.

Mentre negli Stati Uniti continua la corsa alle primarie repubblicane con Donald Trump che dopo il trionfo in Iowa conquista un altro stato, in Italia è finito al centro delle polemiche social un noto pastificio italiano dopo avere ricevuto la visita di Matteo Salvini al suo stabilimento. Negli stessi giorni arrivava la condanna definitiva dalla Cassazione per Innocent Oseghale, condannato per l’omicidio della 18enne Pamela Mastropietro uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018.

Notizie dal mondo dello sport. Il 22 gennaio è scomparso Gigi Riva (FOTO), storico nome del calcio italiano. Il leggendario centravanti è morto all’età di 79 anni nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato per un malore accusato nei giorni scorsi.

Il tennista azzurro Jannik Sinner ha conquistato la finale di uno dei tornei più prestigiosi del mondo battendo 3-0 il russo Andrey Rublev.

La Ferrari, nel frattempo, si apre ad un nuovo sport.

Infine, una curiosità: è in affitto per una cifra da capogiro l'ex casa di Chiara Ferragni e Fedez dopo che la famiglia si è trasferita in un attico di nuova costruzione sempre a CityLife.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24