Giorno memoria, i nipoti si tatuano il numero di Auschwitz dei nonni

Un segno indelebile di un passato da sopravvissuti dell’ Olocausto . Sono i tatuaggi con i numeri della deportazione nei campi di sterminio. Segnano la tendenza figli e nipoti di ebrei torturati che cercano nuovi modi per non dimenticare quel 27 gennaio 1945, data simbolo dell'apertura dei cancelli di Auschwitz .

Memoriali viventi

Avere il numero tatuato sul braccio è come diventare un memoriale vivente. Lo afferma la sociologa Alice Bloch dell'Università di Manchester che ha fatto per 5 anni uno studio sulla potenza di "camminare con il numero". Nella sua ricerca rilanciata da The Conversation, alcuni figli e soprattutto nipoti di sopravvissuti raccontano perchè hanno replicato il tatuaggio del campo di sterminio sul proprio corpo. "Alcuni hanno aspettato fino alla morte del genitore o del nonno sopravvissuto. Alcuni si sono fatti il tatuaggio senza chiedere approvazione. Altri ne hanno discusso in anticipo con i loro parenti" dice la sociologa.