Frode fiscale miliardaria, scoperte 140 ditte fantasma in più regioni

Una frode fiscale da 1,7 miliardi di euro, in cui sono coinvolte 140 società fantasma, è stata scoperta dalla Guardia di finanza. L'operazione, denominata "Fast & Clean", è coordinata dalla Procura di Ancona.

I sequestri

Migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero. Disposti sequestri per 350 milioni di euro. In continuità con un'operazione della Tenenza di Senigallia, i militari stanno eseguendo oltre 30 perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova, Ragusa, nei confronti di 85 indagati per frode fiscale.