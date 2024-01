Abbatte autovelox, "eroe" sui social: per pm può essere apologia reato

Nei giorni scorsi altri due episodi. Come per altre azioni precedenti, il palo che sorregge l'apparecchio è stato tagliato alla base con una sega flessibile

Gli ultimi episodi

Uno degli ultimi episodi, registrato tre giorni fa a Riese Pio X (Treviso), viene classificato dalla Procura come "danneggiamento aggravato" e sono in corso le ricerche dei responsabili. Un altro impianto autovelox è stato abbattuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Padova, lungo la strada regionale 10 nel territorio del Comune di Carceri. Come per altre azioni precedenti, il palo che sorregge l'apparecchio è stato tagliato alla base con una sega flessibile.

L'ipotesi di reato

Potrebbero però essere identificati anche coloro che, in particolare attraverso gruppi Facebook dedicati a Fleximan, hanno applaudito gli episodi, se la magistratura convergerà su tale lettura. Il reato di "difesa o esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contraria alle leggi" è infatti prevista e sanzionata dal codice penale.