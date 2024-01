Uniqlo fa causa a Shein per aver clonato la celebre borsa a mezzaluna

Il brand giapponese Uniqlo ha citato in giudizio il colosso del fast fashion cinese Shein per aver copiato la sua iconica borsa a mezzaluna. Secondo l’azienda giapponese, che chiede un risarcimento per i danni subiti e l’interruzione immediata della vendita di “prodotti contraffatti”, Shein avrebbe palesemente copiato la celebre borsa Round Midi in nylon, mettendola sul mercato a un prezzo molto più basso.