Maltempo Sicilia, allagamenti tra Catania e Giarre

Prosegue l'impegno dei soccorritori per fronteggiare i danni causati dal maltempo nel catanese, in particolare sulla costa ionica

Almeno 60 interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo nelle ultime 24 ore in Sicilia, nel catanese, in particolare sulla costa ionica tra i territori di Mascali, Riposto e Giarre, tra allagamenti, strade chiuse, alberi caduti o pericolanti, auto in panne. L'ondata di freddo che ha colpito l'Europa è arrivata anche in Italia con temperature inferiori a quelle del periodo, associata al maltempo, soprattutto al Centro-Sud: nelle prossime ore attese nuove precipitazioni in Sardegna (intense sul settore orientale), tra Abruzzo, Molise e localmente sul Lazio; al Sud previsti rovesci tra Calabria e Sicilia.