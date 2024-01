Proposta di legge su obbligo doggy bag, ecco in cosa consiste

La pratica della doggy bag, ovvero il gesto di portare a casa ciò che non è stato consumato al ristorante , potrebbe diventare obbligatoria. È stata infatti presentata da Giandiego Gatta, deputato responsabile nazionale del dipartimento Pesca e acquacoltura di Forza Italia, una proposta di legge con l'obiettivo "di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno dei goals fissati nell'Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Barilla, ognuno di noi spreca 65 chili di cibo pro-capite l'anno per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante", ha spiegato Gatta aggiungendo che "il ristoratore, va precisato per evitare equivoci e forse anche strumentalizzazioni, è obbligato a fornire la vaschetta solo nel caso che il consumatore la richieda e la legge fa solo in modo che nessuno ponga rifiuto a questa richiesta".

La proposta di legge

"La pratica della doggy bag è in uso da tempo negli Usa", ha affermato Gatta, secondo il quale introdurla anche in Italia sarebbe "non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare, ma avrebbe anche una finalità sociale e solidale e questo è l'obiettivo della mia proposta di legge". Anche in alcuni stati d’Europa è ormai una consuetudine affermata. In Francia, ad esempio, fin dal 2016 è obbligatoria nei ristoranti di alto livello che sono tenuti a fornire ai clienti un’apposita scatola di cartone per portare a casa gli avanzi di cibo. La stessa cosa accade in Spagna dal 2022.

La proposta di legge, dal nome "Obbligatorietà Doggy Bag", che letteralmente significa "borsa per il cane" e prende il nome dalla pratica di portare a casa gli avanzi per il proprio animale domestico, è stata presentata presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati mercoledì 10 gennaio da Gatta e dal presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli, insieme ai Circoli per l'Ambiente e della cultura rurale, guidati dal presidente Alfonso Maria Fimiani. "È un passo fondamentale per promuovere una cultura del consumo responsabile e ridurre gli sprechi alimentari — ha spiegato Fimiani — e siamo sicuri che l’iniziativa coinvolgerà trasversalmente rappresentanti di diversi schieramenti politici e diventerà legge".