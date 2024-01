Sciopero aeroporti oggi 8 gennaio: orari e voli cancellati

Voli Ita cancellati

La compagnia ITA Airways si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali previsti per oggi, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali. Si tratta di collegamenti in arrivo o in partenza da Milano Linate verso Napoli, Trieste, Cagliari, Brindisi, Bari, Catania, Palermo e Roma Fiumicino.

La compagnia invita i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto nella sezione Info Voli del sito, dove è stata pubblicata anche la lista dei voli cancellati.