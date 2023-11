Lufthansa, notificato a Bruxelles acquisto 41% di Ita

Bonomi: "Da Lufthansa operazione auspicata"

"Era una operazione auspicata da tutti, se pensiamo a quanti soldi hanno speso gli italiani per mantenere l'ex Alitalia nel corso degli anni: cifre che fanno impressione. Sia io che il mio collega della Bdi, la Confindustria tedesca, avevamo fatto proprio un intervento congiunto sulla Commissione europea affinchè si sbloccasse questa situazione e si permettesse finalmente la partenza del piano industriale della nuova compagna aerea". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dai microfono di Rainews24.

Ue: "Il 15 gennaio prima scadenza per indagine Ita-Lufthansa"

La Commissione Ue, intanto, ha confermato di aver ricevuto la notifica dell'accordo tra Ita e Lufthansa ed è ora pronta ad aprire la sua indagine formale. La scadenza provvisoria per portare a termine la prima fase dell'analisi è il 15 gennaio 2024. Lo rende noto un portavoce dell'esecutivo Ue. Stando alle norme comunitarie sulle fusioni, Bruxelles ha in un primo momento 25 giorni lavorativi per analizzare l'operazione e arrivare al suo via libera. In caso di ulteriori chiarimenti o rimedi necessari per scongiurare turbamenti nel mercato interno, l'iter prevede ulteriori 90 giorni per l'esame. Possono poi essere concesse proroghe di 15 o 20 giorni lavorativi.