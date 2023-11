Ita Airways cancella dall'8 gennaio 2024 la tratta Milano-New York

L'ultimo volo della compagnia partirà domenica 7 gennaio per tornare il giorno successivo nello scalo in provincia di Varese. Ecco cosa succede a chi ha già prenotato nei giorni successivi allo stop

Ita Airways ha deciso di cancellare dal prossimo 8 gennaio la linea che collega l'aeroporto di Malpensa al JFK di New York. L'ultimo volo partirà domenica 7 gennaio per tornare il giorno successivo nello scalo in provincia di Varese. Sono circa 7mila tuttavia le persone che hanno già prenotato un volo con data successiva all'8 gennaio, ecco cosa ha previsto la compagnia di bandiera italiana per loro.