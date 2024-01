Morto Tomasi, l'imprenditore che creò la carrozzina "Inglesina"

Economia

Con l'ok del Senato il testo ora è legge. Istituita la giornata nazionale del Made in Italy. Creato un apposito fondo che prevede uno stanziamento di 700 milioni per il 2023 e 300 per il 2024. Previsti incentivi all'imprenditoria femminile e misure di contrasto alla falsificazione. Tutti i dettagli