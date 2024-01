Dolomiti, cavalli fuori controllo: panico tra gli sciatori

Gli sciatori stavano scendendo in senso contrario, trainati con le funi da un'altra slitta dello stesso servizio taxi. Gli animali , sfuggiti al controllo, hanno divelto una staccionata cambiando direzione all'ultimo momento ed evitando così il gruppo di sciatori, alcuni dei quali sono caduti a terra per lo spavento. Il servizio "taxi" di cui stavano usufruendo gli sciatori può essere in pariglia, con un massimo di 40 persone, o singolo, massimo di 20 persone. In entrambi i casi i primi due sciatori si agganciano alla slitta trainata dai cavalli mentre gli altri sono dietro a formare una coda.

La denuncia di Aidaa

Secondo quanto riportato da l'Adige, dopo l'episodio partirà una denuncia con l'ipotesi di reato di maltrattamento di animali che verrà inviata nei prossimi giorni dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) alla procura di Bolzano. "In questi giorni natalizi i cavalli sono stati sfruttati all'inverosimile - scrivono gli animalisti di Aidaa - usati come un vero e proprio servizio taxi per trainare e trasportare in un pezzo di pista gli sciatori. Certo trattasi di un servizio taxi gradito agli ospiti, ma anche di una vera e propria tortura per gli animali che in occasione delle festività natalizie hanno dovuto affrontare numerose corse giornaliere, che a nostro avviso ravvisano il maltrattamento di animali".