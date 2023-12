Pennsylvania, rifugio animali dà in adozione tutti i cani e i gatti

È la prima volta in 47 anni che la struttura si è svuotata, in attesa di poter accogliere altri animali in difficoltà

Due settimane fa, il rifugio per animali SPCA nella contea di Adams, in Pennsylvania, era strapieno di cani e gatti. Ma da sabato il rifugio si è quasi del tutto svuotato, ad eccezione di un solo gattino randagio, entrato da pochi giorni nella struttura. Il rifugio parla di un "miracolo di Natale", perché è la prima volta in 47 anni che è vuoto, soprattutto in questo periodo dell'anno, a ridosso delle feste natalizie. Lo staff e i volontari della SPCA della contea di Adams hanno lavorato molto duramente per far sì che ciò accadesse, ma dicono che non avrebbero potuto farcela senza l'aiuto della comunità che si è fatta avanti adottando tutti questi amici a quattro zampe e accogliendoli nelle loro famiglie.