Meteo, tante nuvole e poca pioggia: le previsioni di martedì 2 gennaio

Tante nuvole e poca pioggia. Sono queste, secondo gli esperti, le previsioni sull’Italia di martedì 2 gennaio. Per il secondo giorno del 2024 è attesa nebbia diffusa sulla Pianura Padana e sul Lazio centro-settentrionale. Sulle altre regioni, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti coperto, soprattutto sui rilievi. Più soleggiato al Sud. Possibile pioggia soprattutto sulla Toscana settentrionale e sulla Calabria. Soffiano venti di Libeccio, la pressione è in aumento e permane un clima piacevole di giorno ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

Al Nord soffiano venti di Libeccio e la pressione è in temporaneo aumento. Sarà un martedì caratterizzato da tempo stabile e asciutto. Sulle zone pianeggianti, però, potrebbero formarsi banchi di nebbia, che si alterneranno a cieli coperti. Tempo più soleggiato in montagna. Le temperature non subiranno grosse variazioni: i valori massimi oscillano tra i 5-7° gradi di diverse città e i 13 di Genova. A Milano nebbia al mattino e cielo coperto dal pomeriggio. Nubi sparse a Torino.