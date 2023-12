Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa. Attesa a Bari la Ocean Viking

Ieri un barcone con 132 persone è stato soccorso a largo dell’isola. A bordo anche il cadavere di un giovane pakistano morto per asfissia. Alle 12 previsto nel porto pugliese l'arrivo dell’imbarcazione Ocean Viking con 244 persone soccorse in zona sar libica: ci sono anche 18 minori soli. Lo sbarco della Geo Barents a Ravenna è previsto invece per il 2 gennaio: a bordo 336 migranti

Nonostante l’inverno e le condizioni climatiche difficili, non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane ( LO SPECIALE MIGRANTI ). Ieri un barcone è stato soccorso nelle acque davanti a Lampedusa con 132 persone. A bordo anche il cadavere di un uomo, un 25enne pakistano, morto per asfissia, determinata dalle esalazioni del gas del motore. Il gruppo, composto da persone originarie del Bangladesh, Ghana, Siria, Egitto, Eritrea, Nigeria, Sudan, Somalia, Pakistan e Gambia era partito da Zwara, in Libia. Prima di loro, in giornata, erano sbarcati 18 tunisini e marocchini partiti da Mareth. Ieri quasi 700 persone hanno lasciato Lampedusa dove all'hotspot di contrada Imbriacola sono al momento presenti 293 ospiti. Le persone sono partite, fra la mattinata e la serata, con i traghetti di linea per Porto Empedocle. Settantasei sono stati imbarcati su un aereo per Cagliari. Oggi alle 12 previsto a Bari l'arrivo della nave Ocean Viking con a bordo 244 persone soccorse in zona sar libica.

Ocean Viking in arrivo a Bari

È previsto alle ore 12 a Bari l'arrivo della nave Ocean Viking con a bordo 244 persone soccorse in zona Sar libica. A bordo ci sono anche 18 minori non accompagnati, otto donne di cui due incinte, e due disabili. Alcuni resteranno in Puglia, altri saranno trasferiti in Calabria. Invece è salito a 336 (fra cui 34 minori, di cui 27 non accompagnati) il numero dei migranti a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che sta facendo rotta dalla zona sar Libica in direzione Nord verso l'Italia con destinazione il porto di Ravenna. L'arrivo è previsto per martedì 2 gennaio alle 15. I migranti saranno poi accompagnati al Pala De André dove si svolgeranno tutti gli adempimenti sanitari e di polizia. Le persone in arrivo provengono da Pakistan, Siria, Nord Sudan, Eritrea, Egitto, Nigeria, Palestina, Sud Sudan, Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, India e Senegal. Verranno ripartiti secondo un piano elaborato dal Viminale a livello nazionale e regionale; in Emilia Romagna ne resteranno 112 che saranno poi ripartiti tra le varie province.