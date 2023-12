Migranti, nel 2023 sono raddoppiati gli sbarchi sulle coste italiane

Secondi i dati del Viminale dal 1 gennaio al 29 dicembre sono arrivati in 155.754. Oltre 17 mila i minori stranieri non accompagnati. Il picco degli sbarchi ad agosto

Nel 2023 è aumentato del 50 per cento il numero di migranti sbarcati rispetto all'anno precedente. E’ quanto emerge dai dati del Viminale che prende in considerazione un periodo che va dal 1 gennaio al 29 dicembre 2023 comparato con il 2021 e il 2022. In un anno i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati 155.754. Oltre 17mila i minori stranieri non accompagnati, mentre l’anno prima erano stati 103.846. Nel 2021 erano in 10.053.