Generale Vannacci rientra in servizio: "Promuoverò ancora libro"

Il libro

In licenza Vannacci ha continuato il tour per promuovere 'Il mondo al contrario', tra contestazioni e polemiche. E non intende fermarsi. "Durante il mio tempo libero - spiega - faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a correre, a pescare, a funghi, sto con la famiglia e, volendo, posso anche presentare il mio libro che è proprio il risultato di una mia attività artistica, culturale e ricreativa condotta, appunto, nel mio tempo libero".

Sull'ufficiale tra l'altro pende un'inchiesta formale - autorizzata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto - aperta per accertare eventuali infrazioni disciplinari.