Generale Vannacci contestato a Torino alla presentazione del suo libro

Manifestazione ieri a Torino contro il generale Roberto Vannacci, in città per presentare il suo controverso libro, 'Il mondo al contrario', presso il Centro studi San Carlo.

La manifestazione

Attivisti dei centri sociali e collettivi studenteschi si sono dati appuntamento a pochi metri dal Centro studi, in via Roma angolo via Monte Di Pietà. È stato srotolato uno striscione con scritto "Vannacci Torino non ti vuole", sono stati accesi dei fumogeni e una torcia da segnalazione. Il libro ha un contenuto "fortemente transfobico, razzista e sessista, che difende a spada tratta le teorie sulla superiorità della razza e la violenza di genere", hanno sottolineato i manifestanti. "Non solo gli è stato permesso di pubblicare un libro del genere - hanno dichiarato gli attivisti - ma è stato anche premiato con una nomina a capo di stato maggiore delle forze operative terrestri. Noi non siamo disposti ad accettare nella nostra città chi lucra e si fa visibilità sulle oppressioni che viviamo ogni giorno".