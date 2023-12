Incendio Malagrotta, si monitora la qualità dell'aria

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del maxi incendio divampato nel pomeriggio del 24 dicembre nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta, a Roma. Rinforzi sono arrivati da altri comandi per domare le fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 6 chilometri dal luogo, mentre il sindaco Roberto Gualtieri continua a seguire da vicino l'evolversi della situazione, in stretto contatto con il governo.

Travolto dalle fiamme il Tmb 1

I tecnici dell'ARPA Lazio, ossia l'agenzia regionale della protezione ambientale della regione, intanto hanno installato due campionatori per il monitoraggio della qualità dell'aria a circa 500 metri a nord ovest e circa 100 metri a sud est dal punto in cui è divampato l'incendio. Questa volta ad essere travolto dalle fiamme è stato il Tmb 1 - precisamente un Silo all'interno -, che si era salvato nel rogo che, a giugno del 2022, aveva aggredito il Tmb 2: una struttura che è in grado di trattare 900 tonnellate al giorno di rifiuti. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Non ci sono feriti, ma non per questo la preoccupazione è poca: a rischiare di andare in affanno è il già fragile sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti della Capitale, in sofferenza in questi giorni di festa.

I danni e i rischi

L'impianto Tmb 1 è in grado di trattare 600 tonnellate di rifiuti al giorno. "Siamo in attesa di conoscere l'entità dei danni, anche se sembra certo che l'impianto non potrà essere operativo per un tempo non breve da stabilire. Si tratta del secondo impianto in ordine di importanza per il trattamento dei rifiuti di Roma, presso il quale Ama conferisce ogni giorno circa 650 tonnellate di rifiuti, per un totale di 200 mila t/anno. Certamente si tratta di un evento non privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell'attivita' di gestione dei rifiuti, in un periodo in cui la produzione aumenta", dice l'assessora all'Agricoltura e al Ciclo Rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi.

Le indagini

Sul fronte indagini è ancora tutto da accertare. Nelle prossime ore una prima informativa di polizia e carabinieri sarà depositata a piazzale Clodio per ricostruire le varie fasi dell'incendio. I pm, una volta valutato l'incartamento, apriranno un fascicolo di indagine. Nei prossimi giorni, alla prima informativa, si aggiungeranno gli accertamenti dei vigili del fuoco. Al momento non è possibile escludere che dietro

all'incendio ci sia il dolo.