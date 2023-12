Roma, vasto incendio nell'impianto rifiuti di Malagrotta

Una nube di fumo nero si è sollevata sulla zona. Attivata anche l'Arpa, che sta controllando la qualità dell'aria. Le cause del rogo restano ancora da chiarire. Al momento non risultano feriti o intossicati

Un vasto incendio è divampato all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta a Roma . Sul posto, insieme a polizia e carabinieri, quaranta vigili del fuoco con tredici automezzi impegnati a spegnere le fiamme. Al momento non risultano feriti o intossicati. Le cause del rogo restano ancora da chiarire.

Incendio partito da un silo

Secondo un primo esame effettuato dai vigili del fuoco, il rogo sarebbe partito da un silo situato all'interno dell'impianto per il trattamento biologico meccanico TMB1. Nel frattempo, una nube di fumo nero si è sollevata sulla zona. Attivata anche l'Arpa, che sta installando i campionatori per il monitoraggio della qualità dell'aria. Sul posto, per un sopralluogo, anche l'assessore ai Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.