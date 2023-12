Alto Adige, alberi cadono sulla seggiovia per il vento: sette feriti

I tronchi hanno colpito le funi dell'impianto di risalita che in quel momento era a pieno regime. La seggiovia a due posti parte della stazione a valle di Racines e porta fino all'albergo Blosegg. Quattro persone hanno riportato ferite di media gravità

Tragedia sfiorata all'antivigilia di Natale sulle montagne dell'Alto Adige. Spinti dal forte vento che soffia in quota, con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari, alcuni alberi sono caduti sulla seggiovia 'Blosegg' nel comprensorio di Racines, in Alta Val d'Isarco. Le persone rimaste ferite sono sette, come riferito dalla centrale del 118: quattro con lesioni considerate di media gravità e altre tre con conseguenze lievi. I feriti sono stati trasporti negli ospedali di Vipiteno e Bressanone.