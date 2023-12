Anastasia Ronchi, la sedicenne è stata ritrovata in provincia di Lucca

Un lieto fine nella storia di Anastasia Ronchi: è stata ritrovata la sedicenne di Pavia di cui non si avevano più notizie dall'13 dicembre: lo fa sapere la polizia. E' stata la stessa giovane, in base a quanto spiegato, a chiamare i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi che aveva lanciato un appello sui social, ora è a casa con i genitori e sta bene.

La sorella: "Non so come sta"



"Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos'è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo", ha scritto su Instagram Micol Ronchi, pubblicando una foto sorridente della sorella minore Anastasia con la scritta 'Ritrovata'. "Ringrazio tutti per l'enorme supporto che ci avete dato", ha aggiunto.