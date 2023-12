Sedicenne scomparsa a Pavia, nessuna traccia di Anastasia Ronchi

Da mercoledì scorso non si hanno più notizie della sedicenne Anastasia Ronchi. La ragazza era uscita da casa per andare a scuola. La giovane è la sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi, che ha lanciato un appello sui social: "Lei è Anastasia - ha scritto in una storia Instagram postando una foto della sorella - si è allontanata dal proprio domicilio di Pavia nella giornata di mercoledì. È stata vista nei pressi della stazione di Pavia". Anastasia non è ancora stata trovata, ma la sorella nei giorni scorsi ha ricevuto una segnalazione "abbastanza credibile" di un ragazzo che dice di averla vista a Binasco, nel Milanese, a circa 18 chilometri di distanza da Pavia. Una segnalazione credibile "perché Anastasia cammina tanto" ha aggiunto la sorella, che in un'altra storia Ig ha sottolineato che "ha un Woolrich e un grosso zaino”.

La sorella: “Non ci sono sviluppi, speriamo sia solo una bravata”

"Non ci sono sviluppi. Non abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine nessuna conferma di ritrovamento" ha detto in una storia Instagram la Micol Ronchi, sorella di Anastasia. Secondo un'altra segnalazione, la giovane scomparsa era stata avvistata su un treno diretto a Genova e poi nei pressi della stazione di Genova Brignole. "In moltissimi mi state chiedendo se ci siano degli sviluppi per quanto riguarda la ricerca di mia sorella e ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che ci state dando" ha aggiunto Micol Ronchi rivolgendosi ai suoi followers. "Non mi aspettavo - ha proseguito - che al mondo esistessero così tante persone per bene disposte a manifestarsi nel momento del bisogno". Parlando all’Ansa, Micol Ronchi ha aggiunto: "Vogliamo solo che Anastasia torni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne".

Le segnalazioni in Toscana

Da circa un mese Anastasia si era trasferita a Pavia dalla Toscana. "Altre segnalazioni dicono che è stata vista in Toscana. L'idea che mi sono fatta è che possa essere lì per tornare dai suoi amici, dopo aver resistito per tre settimane. Manifestava questa mancanza" aggiunge Micol Ronchi. Anastasia ha i capelli corti di un biondo paglia. Con sé non ha né il telefono né soldi. Viene descritta come una grande camminatrice e un dettaglio fornito dalla sorella riguarda proprio la sua camminata "piuttosto decisa e particolare". Presumibilmente, secondo i carabinieri, la ragazza sarebbe fuori dalla provincia di Pavia ma sono in corso tutti i dovuti accertamenti. "Sono arrivate tantissime segnalazioni. Qualcuno dice di averla vista anche a Urbino - prosegue Micol - noi speriamo che sia solo una ragazzata”.