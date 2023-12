Palermo, sparatoria fuori da una discoteca: morto un 22enne

Il giovane sarebbe stato ferito a colpi di arma da fuoco dopo una discussione. E' morto subito dopo essere stato trasportato in ospedale

Un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato ferito con colpi di pistola in via Pasquale Calvi a Palermo nel corso di una lite scoppiata verso le tre di notte. Trasportato nell'ospedale al Civico, è morto subito dopo il ricovero. Sono attualmente in corso le indagini della squadra mobile di Palermo. Sul posto, anche gli investigatori della scientifica.