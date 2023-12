Fisioterapista ucciso a Bari, colpi di pistola dopo una lite

Non si sanno né il movente né il colpevole dell'omicidio di Mauro Di Giacomo, 63enne ucciso ieri sera sotto la propria abitazione in quartiere Poggiofranco. Stando alle prime informazioni, gli investigatori escludono la pista della criminalità organizzata e cercano il possibile assassino che, dopo aver commesso il delitto, si sarebbe allontanato in auto ascolta articolo

Omicidio ieri sera a Bari. Un uomo di 63 anni, Mauro Di Giacomo, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 20,30 sotto la sua abitazione in via Tauro, in quartiere Poggiofranco. La vittima è morta sul posto: inutile l’intervento del 118 e degli agenti della squadra mobile, chiamati da un residente che ha sentito Di Giacomo chiedere aiuto. Gli investigatori stanno ancora cercando il colpevole che, secondo le prime ricostruzioni, dopo aver colpito la vittima si sarebbe allontanato in macchina.

La ricostruzione Secondo quanto accertato dai poliziotti della squadra mobile, Mauro Di Giacomo aveva appena parcheggiato la sua auto sotto casa quando il suo assassino lo ha avvicinato e, dopo una breve lite, lo avrebbe colpito con almeno sei colpi di pistola. Il colpevole si sarebbe poi allontanato a bordo di un’auto ma per il momento non sono state trovate telecamere o testimoni in grado di confermare la dinamica dell’omicidio. I residenti del quartiere Poggiofranco hanno però sentito il rumore dei colpi e le grida della vittima e, allarmati, hanno chiamato i soccorsi.

Esclusa pista criminalità organizzata Agenti, scientifica e il pm di turno Matteo Soave sono arrivati subito sul posto e stanno ancora indagando per cercare di ricostruire gli spostamenti dell’assassino e arrivare a identificarlo. L'unica pista esclusa dagli inquirenti è quella della criminalità organizzata. "Era una persona serena, allegra e spensierata, che amava viaggiare e per cui lavoro e famiglia erano tutto", racconta un amico di famiglia rimasto sul luogo dell'omicidio fino a tarda notte. "Lo conosco da anni e non l'ho mai visto incupito, né preoccupato per qualcosa. Sono sotto shock", ha aggiunto. Di Giacomo lascia la moglie e due figli.