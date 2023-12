Pedopornografia, maxi operazione in tutta Italia: 28 arresti

Altre 28 persone, in 38 province italiane, sono state denunciate per la detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti sono stati tutti convalidati e sono state operate 19 misure cautelari. Gli indagati hanno tra i 16 e 73 anni

La Polizia postale ha arrestato 28 persone in flagranza di reato e denunciato altre 28, in 38 province italiane, per la detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L'operazione, diretta dalla Procura della repubblica di Venezia tramite il Centro nazionale del contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), ha impegnato circa 200 agenti della Polizia postale, che ha inoltre eseguito 51 decreti di perquisizione. Gli arresti sono stati tutti convalidati e sono state operate 19 misure cautelari. Gli indagati hanno tra i 16 e 73 anni.