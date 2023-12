La Noce, il trailer del nuovo spot di Esselunga in onda da stasera

A qualche mese di distanza dallo spot con Emma, la bambina figlia di genitori separati protagonista del primo cortometraggio per il quale si sono scatenate diverse polemiche, Esselunga torna in televisione con una nuova storia: La noce. Il secondo appuntamento del racconto di Esselunga, che sarà trasmesso sulle principali reti televisive questa sera a partire dalle 20.35, vede proagonisti Carlo e Marta e la loro amicizia che dura nel tempo grazie ad un filo rosso rappresentato, questa volta, da una noce. "Non c'è una spesa che non sia importante" rimane il messaggio intorno al quale è costruito il racconto, sempre nella forma del cortometraggio.