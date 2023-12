Roma, morto Umberto Gastaldi: il professore "adottato" dagli ex alunni

Umberto Gastaldi, 82 anni, ex professore di filosofia delle scuole superiori, è morto ieri mattina, a Roma, dove aveva deciso di trascorrere gli ultimi mesi di vita. La sua storia era diventata nota perché nel corso del tempo aveva mantenuto stretti contatti con molti dei suoi ex studenti , a partire da quelli che avevano frequentato le sue lezioni al liceo scientifico Gobetti di Torino, diplomati nell'anno scolastico ‘79-’80. A riportare la notiza è Fanpage.

L'amicizia con gli ex alunni

Nel tempo i contatti tra professore e alunni si sono spostati sui social e quando l'anziano uomo ha smesso di rispondere, gli ex studenti, in particolare Nicoletta Bertorelli, hanno deciso di fare ricerche approfondite per trovare l'82enne. Dopo alcuni giorni l'82enne è stato rintracciato in una struttura sanitaria. L'uomo, contattato dagli studenti aveva manifestato una sola urgenza: "Prendete voi i miei libri, recuperate le mie lettere". Nella sua casa ha catalogato l'intero suo epistolario, aveva raccontato l'ex alunna che era andata a Vicenza per assisterlo.