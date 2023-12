Meteo, peggiora il tempo al Centro Nord. Caldo anomalo in Sicilia

Da mercoledì 13 dicembre una perturbazione investirà il Nord portandosi velocemente anche sulle altre regioni del nostro Paese. Le piogge saranno di modesta entità. Inizialmente una giornata di caldo anomalo porterà 30 gradi sulla Sicilia ma in breve tempo inizieranno a soffiare venti da nord est portando un calo termico evidente ovunque. Anticipazione: dal weekend del 17 e 18 è in arrivo un super anticiclone, il Natale può attendere

Molte nuvole stanno transitando sull'Italia ma con poche piogge, per lo più sui settori alpini (con neve in quota). Da mercoledì è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento a partire dalle regioni del Nord. Entro venerdì le piogge raggiungeranno anche il Sud, con un calo delle temperature che interesserà tutta la Penisola riportandole in media o anche poco al di sotto.

Nel fine settimana arriva l’anticiclone

Con l'arrivo del terzo weekend di dicembre ci attendiamo la rimonta di un vasto e robusto campo di alta pressione. L’inizio della prossima settimana vedrà diversi giorni di tempo stabile, spesso soleggiato e clima abbastanza mite. L'anomalia più rilevante riguarderà proprio le temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi scarti rispetto alla media climatica di +10°gradi specie sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro.

Le previsioni di mercoledì 13 dicembre

Al Nord al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Al pomeriggio il tempo migliora al Nord-Ovest e resta perlopiù invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni tra Emilia Romagna e Veneto. Al Centro al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio fenomeni in estensione al Lazio settentrionale. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri. Al Sud e sulle Isole tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise. Temperature in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.