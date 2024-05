Fermato l'ex comandante per la morte della vigilessa ad Anzola

La 33enne è morta nella sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, dopo essere stata colpita da uno sparo alla testa, partito dall’arma di ordinanza di Giampiero Gualandi, suo superiore lo scorso anno. L’uomo, 63 anni, è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario dopo l’interrogatorio. La vittima era impegnata in politica e nel sociale

Sofia Stefani, una ex vigilessa di 33 anni, è stata uccisa ieri pomeriggio da un colpo di pistola che l’ha colpita alla testa, in una stanza al piano terra della “Casa Gialla”, la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della pianura Bolognese. Lo sparo è partito dall’arma di ordinanza di un collega, Giampiero Gualandi, ex comandante (e superiore della donna lo scorso anno), attualmente in servizio nel corpo. L’uomo, 63 anni, ieri sera è stato interrogato. Nella notte i carabinieri di Bologna lo hanno sottoposto a fermo per omicidio volontario. L'uomo nell'interrogatorio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

La ricostruzione

Il 118 è arrivato intorno alle 16. ma per la giovane donna non c'era nulla da fare. È stata colpita alla testa e non ha avuto scampo. L'arma è stata sequestrata e il luogo, a due passi dal municipio, transennato e passato al setaccio dai reparti scientifici dei carabinieri. In una prima versione non a verbale, Gualandi avrebbe parlato di un episodio accidentale e un colpo partito per errore. Le indagini si stanno concentrando sull’ascoltare tutti i testimoni presenti nell'edificio nel pomeriggio quando è stato dato l'allarme. Si vuole anche appurare di che natura fosse il rapporto tra i due e perché la donna, che risulta essere stata congedata dai vigili, si trovasse ad incontrare il 60enne negli uffici del comando.

Chi era Sofia Stefani

La vittima, per tutto il 2023, aveva ha prestato sevizio per il comando della polizia locale intercomunale di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese, spiega il Corriere della Sera. Sui social, nei mesi, aveva postato varie foto in divisa o a bordo dell’auto della polizia locale. Chi la conosceva ricorda il suo impegno nel sociale, le attività di volontariato e la militanza nel Partito democratico. Sul suo attivismo si ricordano l’impegno per il pattinaggio artistico a rotelle e la vicinanza alle Cucine Popolari di Bologna.