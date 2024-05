Bologna, ex vigilessa uccisa da un collega con un colpo di pistola

Una donna di circa 30 anni è morta uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un'ex vigilessa, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni. Sembra che avesse avuto una relazione con un altro ex appartenente al corpo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Il colpo sarebbe stato sparato da una pistola di ordinanza. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.