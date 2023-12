Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina per accertamenti

Il leader storico del Movimento 5 Stelle si è recato nel nosocomio toscano nella giornata di domenica e sarebbe stato ricoverato per ulteriori esami. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e già in giornata potrebbe essere dimesso

Beppe Grillo è ricoverato da domenica all’ospedale a Cecina, in Toscana. Secondo le informazioni che trapelano non si tratterebbe di nulla di grave, come riporta il quotidiano Il Tirreno. Il leader storico del Movimento 5 Stelle si è recato nel nosocomio nella giornata di domenica e sarebbe stato ricoverato per degli accertamenti. Grillo, che possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove si reca spesso durante l’anno per trascorrere dei periodi di villeggiatura, si era recato già in passato altre volte all’ospedale di Cecina. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazioni e già in giornata potrebbe essere dimesso.