Giulia Cecchettin, la sorella sui social: "Un mese senza te, manchi"

L’11 novembre Giulia Cecchettin scompariva per poi essere ritrovata morta una settimana dopo. A ucciderla l’ex fidanzato, Filippo Turetta, ora in carcere a Verona. Oggi, a un mese dalla sua scomparsa, la sorella la ricorda con una foto pubblicata sul suo profilo social

Papà Gino: "Continueremo battaglia"

In questi giorni stanno emergendo molti dettagli sulla storia, dai messaggi di Filippo Turetta al suo profilo psicologico. La famiglia Cecchettin ha anche ricevuto minacce e insulti sul web, decidendo di conseguenza di presentare alcune denunce alla polizia postale, oltre che querele per diffamazione. Ieri sera anche il padre Gino è tornato a parlare e a ricordare la figlia. "Adesso mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con una possibilità, quella di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa", ha detto intervistato da Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa'. L’uomo e la sua famiglia hanno intenzione di non far cadere nel dimenticatoio quanto accaduto a Giulia. “Ora devo riprendere un po' di forza - ha detto - Fondare una fondazione è qualcosa che sta nei nostri piani". E ha aggiunto: “Io ho detto 'voglio essere come Giulia', ho concentrato tutto il mio cuore e la mia forza su di lei, sono riuscito ad azzerare l'odio e la rabbia. Mi impegnerò ancora in questa battaglia”.