Le dichiarazioni

"Credo che spenderemo non meno di 20 milioni di euro, forse di più» per restaurare e consolidare la torre, ha detto il sindaco. "Per la Torre di Pisa ci sono voluti 10 anni per l’intervento e il progetto (di restauro). Non abbiamo motivo di dire che ci metteremo meno", ha aggiunto. La Protezione civile italiana ha diramato un’allerta “gialla” per l’area intorno alle due torri, il che significa che è sotto osservazione, ma si ritiene che non ci siano rischi immediati per la sicurezza delle persone. Sono possibili due livelli di allerta più elevati, “arancione” e “rosso”. Intanto, la raccolta fondi per il restauro "sta andando molto bene, siamo arrivati a 1,5 milioni di euro di promesse di versamento" da parte delle imprese del territorio che "stanno donando cifre importanti", ha aggiunto Lepore.