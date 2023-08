Turista sfregia la torre di Pisa incidendo cuore e iniziali della coppia: denunciata

Ennesimo episodio di vandalismo al patrimonio artistico dell'Italia. Dopo gli sfregi al Colosseo di Roma, questa volta la polizia è intervenuta per fermare una giovane turista francese di 19 anni mentre stava danneggiando la Torre di Pisa. Con un oggetto appuntito, stava incidendo un cuore con all'interno due lettere in una delle colonne del settimo anello utilizzando un bracciale a serpentina come strumento appuntito per scalfire la pietra.