Mario Roggero, il gioielliere condannato avvia raccolta fondi

Le parole del procuratore di Asti

"Chiunque abbia visto le immagini ha avuto una reazione di repulsione, per quel che è avvenuto: uno stato che non cambia anche se chi ha sparato è una persona per bene". Ad affermarlo è stato il procuratore di Asti Biagio Mazzeo, in un'intervista sulle pagine torinesi del Corriere della Sera, dopo la condanna a 17 anni al gioielliere Mario Roggero per avere ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio. “Dal punto di vista investigativo è stata un'inchiesta piuttosto semplice, con le solite fonti di prova e le dichiarazioni nell'imminenza del fatto: l'assurdo, se vogliamo, è che stavolta è stato l'imputato a servirci le prove su un piatto d'argento, il video. Le telecamere erano sue”. Roggero aveva espresso posizioni critiche nei confronti dei magistrati. "Ci sarà qualcuno che è più rigoroso o meno rigoroso, davanti ai casi di legittima difesa o presunta tale, parlo della società e, quindi, anche dell'interno della magistratura, ma qui non si tratta di ragionare per partito preso: in questo caso siamo completamente al di fuori del caso della legittima difesa", ha sostenuto Mazzeo. Al gioielliere, nelle ultime ore era arrivata anche la solidarietà del vicepremier Matteo Salvini. "Non mi stupisce - commenta il procuratore - sono anni che il ministro ha uno slogan: che la difesa è sempre legittima. Ma qui, come le dicevo, siamo al di là persino del caso borderline: perché una reazione che avviene dopo il fatto, e fuori dal negozio, non può essere legittima difesa. E c’è un secondo punto". "Noi magistrati - prosegue - non abbiamo gli strumenti per cambiare le leggi, cosa che può invece fare il Parlamento. Inserendo nel Codice penale cause di giustificazione, attenuanti, che al momento non sono previste". Per Mazzeo, “si potrebbe tenere conto di certe situazioni: per dire, fu introdotta un'aggravante per i furti davanti al bancomat; qui si potrebbero inserire nel codice penale delle attenuanti, anche se quella della provocazione gli è già stata riconosciuta”.