Grinzane Cavour, il gioielliere condannato: "Lo Stato non ci difende"

"Non sapevo dove fosse mia moglie, non la vedevo", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, Mario Roggero, condannato a 17 anni per aver ucciso due dei tre rapinatori che hanno tentato di derubarlo nel 2021

"Lo Stato non fa nulla per difendere un cittadino, che lavora e paga le tasse da cinquant'anni", ha proseguito, "anzi, ci sono delle correnti della magistratura che fanno paura". "Non sapevo dove fosse mia moglie, non la vedevo", ha raccontato Roggero spiegando l'inseguimento ai rapinatori fuori dal negozio. "Idee preconcette, complimenti ai magistrati, non si può poi recriminare, in quei momenti, quando c'è una rissa, ognuno ha un destino: quelli avevano quello là, io avrò il mio e vedrò", ha aggiunto. "Non c'era il cartellino con scritto sopra 'giocattolo' sulle pistole dei ladri, era una Glock, sembrava vera. Che poi non era giocattolo, ma poteva sparare con il gas". Roggero ha ricordato la rapina del 2015, in cui gli furono rotti il setto nasale e le costole e rubati 200mila euro, e i cui responsabili furono arrestati e hanno avuto "due-tre anni, con la condizionale probabilmente". "Uno dei due non so neanche se sia stato realmente condannato", ha aggiunto il gioielliere.