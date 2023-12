Bologna, reintegrato lavoratore licenziato per bestemmia

"Covisian apprezza il fatto che il lavoratore abbia riconosciuto il proprio errore, impegnandosi in caso di reintegro ad evitare il ripetersi dell'accaduto ed ha quindi deciso - in accordo con i sindacati Slc-Cgil, FIistel-Cisl e Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni - di accogliere la richiesta di reintegro, con effetto immediato, espletate le pratiche del caso". Così, in una nota, l'azienda che gestisce in appalto il call-center di Hera spiega la sua scelta di revocare il licenziamento di un dipendente per avere pronunciato una bestemmia decidendo "di riconoscere la buona fede del lavoratore".