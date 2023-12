Alberto Scagni, la madre: “Cella scena di una sommossa”

Il racconto

È lungo e articolato il racconto della donna. “La cella è quella in cui è stato massacrato di botte Alberto, mio figlio, davanti alla cella 6, c'è la cella 9. Ci sono tre persone detenute, appena rivolgo lo sguardo, si avvicinano: 'Ci dispiace per quello che è successo, abbiamo chiamato noi, abbiamo cercato di fermarli'. Chiedo quanto tempo è durato, mi rispondono 'tre ore'”, racconta Zarri, che poi evidenzia anche il senso di omertà presente. “I ragazzi nelle celle vorrebbero parlare, ma vengono rapidamente istruiti a non esporsi. Allora parlano gli occhi, tradiscono disperazione, senso di impotenza, sono gli occhi del carcere. La cella è un macello. In un angolo, è rimasta una scarpa di Alberto. Le macchie di sangue sono ovunque. Tavoli e brande, scaravoltati. È la scena di una sommossa, in 15 metri quadrati”. La differenza tra le persone presenti è evidente: da un lato c’è l’umanità dei detenuti, dall’altro la quasi indifferenza delle cariche più alte. “Torno fuori dalla cella 9, chiedo: “Volevano ammazzarlo?”. Un ragazzo si mette la mano sul petto, sottovoce mi dice: “Non lo so, non lo so davvero”. La direttrice ci riceve in sala riunioni. Resta muta, insipida e melliflua, non una parola di rammarico. C'è chi lo chiede per me: "La signora voleva sapere cosa è successo.". "C'è un'indagine in corso", risponde. Sbotto, in modo educato, che la verità si può dire sempre. Sono le mie ultime parole, esco poco dopo senza nessuna risposta”.