Calissano, arrestato l'avvocato Minna: sottratto mezzo milione di euro

Originario di Genova, è deceduto a 54 anni. Nel suo appartamento sarebbero stati trovati psicofarmaci. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l'autopsia. Diventato popolare con 'Vivere', ha recitato in diverse fiction

L'attore Paolo Calissano, 54 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di giovedì 30 dicembre nella sua casa di Roma. Nel suo appartamento sarebbero stati trovati psicofarmaci. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l'autopsia. I pm di Roma indagano per omicidio colposo. La fattispecie penale per la quale si procede, in base a quanto si apprende, è legata all'esigenza di effettuare una serie di accertamenti, tra cui appunto l'autopsia