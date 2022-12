Paolo Calissano, il fratello: "Non è morto per droga ma si è suicidato"

Il lento declino

approfondimento

Roma, morto l'attore Paolo Calissano: pm indagano per omicidio colposo

Nei primi anni 2000 era deceduta nel suo appartamento di Genova un’amica per overdose di cocaina. Calissano era stato per anni in una comunità per disintossicarsi. Vano era stato il suo tentativo di ritornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il fratello lo aveva sentito per l’ultima volta il 19 dicembre: “Era giù. Non gli feci abbastanza domande, forse. Tutto rimase nella sfera del non detto”.