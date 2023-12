Commerciante ucciso a Firenze, fermate due persone

Si tratta di due fratelli, un dipendente e un ex dipendente del commerciante. L'ipotesi è quella di una rapina finita in tragedia

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Safaei Chakar Kiomars, il 72enne commerciante iraniano trovato morto giovedì 30 novembre nel suo appartamento in via de Pinedo, nel quartiere di Novoli, a Firenze. Due persone sono state sottoposte a fermo: si tratta di due fratelli, un dipendente e un ex dipendente del commerciante. L'ipotesi è quella di una rapina finita in tragedia.