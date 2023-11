Omicidio a Firenze, uomo trovato con sacchetto in testa e mani legate

Era in terra, con le mani legate e un sacchetto in testa l’uomo iraniano di 72 anni trovato morto nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento a Firenze. La vittima si chiamava Safaei Chaikar Kiomars: la casa in cui il suo cadavere è stato rinvenuto è stata messa a soqquadro da chi lo ha ucciso. Sul posto gli agenti della polizia che stanno indagando accertare movente e dinamiche.

Cosa sappiamo

L'abitazione è situata in via de Pinedo e, secondo quanto appreso, è stato un parente ad avvisare la polizia dopo l'ora di pranzo. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e la zona è stata isolata. Nell'abitazione sono stati avviati i rilievi medico legali e di polizia scientifica. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, è arrivato in via de Pinedo ed ha raggiunto la squadra mobile intervenuta con la scientifica nell'appartamento al sesto piano di un palazzo dove è stato trovato morto, legato e con un sacchetto in testa, il 72enne iraniano. L'uomo risulterebbe un venditore ambulante di bigiotteria. A scoprire il cadavere è stato il fratello che si è recato all'abitazione perché la vittima non dava notizie a non rispondeva al telefono. La strada è stata chiusa al traffico e interdetta per agevolare lo svolgimento degli accertamenti.