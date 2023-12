L’Istituto Ortopedico Gaetano Pini celebra 150 anni

Nel 1874 il medico Gaetano Pini fonda a Milano l’Associazione per la "Scuola dei Rachitici", per curare i tanti bambini affetti in quell’epoca da rachitismo. Inizia così la storia, lunga un secolo e mezzo e strettamente intrecciata con quello della città di Milano, dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dal 2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, dopo l’accorpamento con il Centro Traumatologico Ortopedico di Via Bignami, entrambi centri di riferimento dell’ortopedia nazionale ed europea.

Bertolaso: "Pini patrimonio immenso da conservare"

"Il Pini" – ha detto l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – "rappresenta un patrimonio immenso da conservare e tutelare. L’ospedale ha svolto un ruolo importante nella storia della medicina lombarda e italiana, ospitando alcuni dei professionisti più importanti della loro epoca e contribuendo alla formazione di molti altri. L’idea che porto avanti è quella di una ‘sanità circolare’. È ora di abbattere steccati e creare connessioni tra le varie aziende sociosanitarie, come ha iniziato a fare il Pini adottando un nuovo modello organizzativo di rete tra ospedali per la cura delle patologie ortopediche e traumatologiche nel territorio regionale. Questo istituto rappresenta, così come altre realtà settoriali, una realtà fondamentale e strategica per la sanità lombarda. Qui si fa ricerca ad alto livello e con grande professionalità. Nell’ottica di un miglioramento della sanità, il continuo scambio di informazioni e la condivisione di idee ed esperienze diventa decisivo".

Bertolé: "Grazie a tutti gli operatori sanitari"

"In questo periodo in cui gli operatori sanitari e sociosanitari stanno affrontando un momento di crisi, perché c’è un tema di riconoscimento del valore e della professionalità, un ringraziamento deve essere fatto a tutti coloro - medici, infermieri e tecnici - che in questi anni hanno costruito la storia, la qualità e la professionalità di questo luogo di cura e di formazione. Una sfida importante è lavorare sempre di più sull’integrazione sociosanitaria, per tenere insieme l’eccellenza di un Istituto come questo con il lavoro sul territorio e con l’assistenza alle persone anche quando escono dall’ospedale e alle loro famiglie. Il Comune sta lavorando in questa direzione ed è pronto a collaborare su questo tema" ha dichiarato l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè.

Direttore Generale Lattuada: "Guardiamo avanti con il paziente sempre al centro"

"È un vero onore, per me, dare avvio a queste celebrazioni" – ha aggiunto la dott.ssa Paola Lattuada Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO – "che proseguiranno nel 2024, con il contributo di tante persone che hanno a cuore il Pini, che hanno vissuto e vivono in questa realtà che ha dato davvero molto alla città di Milano e ancor di più a ogni singolo paziente che è stato qui che per noi rimane sempre al centro del nostro agire, come testimoniano le storie di cura raccontate nel nostro video celebrativo, di pazienti presenti anche oggi, che hanno voluto dare testimonianza del miglioramento del loro stato di salute e di qualità di vita. Nei suoi 150 anni di storia l’Istituto ha saputo interpretare ed ulteriormente sviluppare la mission indicata dal Fondatore, mantenendo un’attenzione costante al perseguimento del massimo “valore pubblico” per i cittadini di Milano e un’attenzione particolare alla sostenibilità delle iniziative messe in campo. Valore pubblico inteso come “miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi”. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti che qui lavorano e, con dedizione professionalità e competenza stanno investendo su innovazione, ricerca e cura".