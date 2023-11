Maltempo in Valle d'Aosta, viabilità rallentata da nevicate abbondanti

Come da previsione, cade abbondante la neve in Valle d’Aosta con apporti molto importanti in montagna. La neve scende copiosa soprattutto in Valdigne, dove si registra qualche rallentamento alla viabilità. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico pesante. I disagi maggiori si registrano lungo le strade comunali e nel circondario di Aosta. Un incidente senza feriti in via Col du Mont ha causato una lunga coda. La rete autostradale, invece, è percorribile e i mezzi spargi sale sono in azione da tutta la notte.

Pericolo pioggia ghiacciata

La polizia stradale è in contatto con i gestori autostradali per monitorare la situazione, soprattutto visto che nelle prossime ore è prevista una ''pioggia ghiacciata'' che potrebbe creare problemi al traffico. I rallentamenti alla circolazione sono dovuti soprattutto a mezzi pesanti e veicoli sprovvisti di gomme da neve o catene.