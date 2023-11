Nuova condanna per Fabrizio Corona: 7 mesi di carcere

I fatti risalgono al marzo 2021, quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere. Lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale

Nuovi guai giudiziari per l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, condannato a 7 mesi di reclusione dal tribunale di Milano per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. Per Corona si tratta della prima condanna non ancora definitiva da quando l'ex agente fotografico, presente in aula solo per l'intervento del suo legale, è tornato libero dopo aver scontato tutto il cumulo pena lo scorso settembre.