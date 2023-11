"Farai la fine di Giulia Cecchettin", 64enne arrestato nel Siracusano

Braccialetto elettronico

Secondo quanto denunciato dalla ex compagna, il 64enne si sarebbe reso responsabile di aggressioni, pedinamenti e molestie ed in una occasione avrebbe minacciato di morte la donna. "Se non torna con me - avrebbe detto - gliela faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione". Il gip ha anche disposto l'obbligo del braccialetto elettronico per il 64enne.