I funerali Giulia Cecchettin potrebbero essere sabato 2 dicembre

Saranno celebrati nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono previste migliaia di persone. Il nulla osta potrebbe arrivare per sabato, subito dopo l'autopsia prevista per venerdì. Intanto Turetta in carcere ha ammesso l'omicidio davanti alla gip

C'è grande attesa per l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, dove sono già previste migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Non è ancora certa la data, che secondo Il Gazzettino potrebbe essere già sabato 2 dicembre, il giorno dopo l'autopsia sul corpo della 22enne fissata per venerdì 1. Intanto Filippo Turetta, in carcere a Verona, questa mattina ha confermato le ammissioni rese alla polizia tedesca sull'omicidio di Giulia Cecchettin con dichiarazioni spontanee al gip.

Previste migliaia di persone

La macchina organizzativa tra Chiesa, forze dell’ordine e Comune di Padova, riporta Il Gazzettino, si sta muovendo per consentire le celebrazioni del funerale di Giulia Cecchettin- scomparsa da casa sabato 11 novembre - a Santa Giustina il prima possibileforse già sabato, subito dopo l'esame autoptico, se l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta. Ieri mattina la Diocesi di Padova ha eseguito un sopralluogo nella basilica che può arrivare a contenere mille posti a sedere e centinaia di altri in piedi. Intanto in settimana si riunirà anche il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza, che prevede la collaborazione di tutte le autorità competenti per la realizzazione di un evento che visto la partecipazione fortissima delle ultime settimana, nelle piazze e non solo, potrebbe prevedere la presenza di migliaia di persone, comprese alcune cariche dello Stato.